Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 72,19 USD.

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 72,19 USD ab. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,13 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,28 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 262.477 Nike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,43 USD. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 41,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,62 USD am 08.02.2025. Mit einem Kursverlust von 4,95 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,47 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,45 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,75 USD an.

Am 19.12.2024 hat Nike die Kennzahlen zum am 30.11.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,38 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 13,39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Nike-Bilanz für Q3 2025 wird am 20.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 19.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor einem Jahr eingebracht

Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen

Börse New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich