Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 77,79 USD abwärts.

Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 77,79 USD. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 77,59 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 78,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 279.449 Nike-Aktien.

Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 123,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 58,62 Prozent wieder erreichen. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 70,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,45 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,49 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,56 USD.

Nike gewährte am 27.06.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 12,62 Mrd. USD, gegenüber 12,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,44 Prozent präsentiert.

Die Nike-Bilanz für Q1 2025 wird am 24.09.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

