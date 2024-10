Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Montagnachmittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 81,19 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 81,19 USD. Die Nike-Aktie sank bis auf 81,05 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 82,00 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 203.498 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,39 USD. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,98 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,91 USD. Dieser Wert wurde am 26.07.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 12,66 Prozent sinken.

Nachdem Nike seine Aktionäre 2024 mit 1,45 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,47 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,38 USD je Nike-Aktie aus.

Am 01.10.2024 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.08.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,70 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,95 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,61 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 10,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 19.12.2024 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 USD je Nike-Aktie belaufen.

