Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike legt am Donnerstagnachmittag zu

Um 04:22 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 107,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 107,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.365 Nike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2022 (96,00 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 12,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 143,89 USD für die Nike-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.05.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 27.06.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.234,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.344,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 29.09.2022 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Nike veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 26.09.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

