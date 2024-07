Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag in Grün

Nike im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 72,09 USD.

Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Bei 72,12 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 71,62 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 512.359 Nike-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,39 USD) erklomm das Papier am 21.12.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 41,58 Prozent niedriger. Am 15.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 71,24 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,49 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,56 USD.

Nike gewährte am 27.06.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 24.09.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,15 USD je Nike-Aktie.

