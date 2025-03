Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Mittwochnachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 72,95 USD.

Das Papier von Nike befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 72,95 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,37 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,54 USD. Zuletzt wechselten 261.324 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,90 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 39,68 Prozent zulegen. Bei 68,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 5,94 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,47 USD, nach 1,45 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,75 USD für die Nike-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 19.12.2024. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,38 Mrd. USD im Vergleich zu 13,39 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,08 USD fest.

