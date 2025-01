Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike schiebt sich am Nachmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 73,45 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nike konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 73,45 USD. Bei 73,45 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,44 USD. Bisher wurden via New York 298.761 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2024 markierte das Papier bei 107,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 31,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 17.01.2025 auf bis zu 70,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,46 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,45 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 81,38 USD.

Nike ließ sich am 19.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 12,38 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nike am 20.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,08 USD je Nike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Pluszeichen in New York: Dow Jones am Mittag mit Kursplus

NYSE-Handel: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen