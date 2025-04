Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 56,46 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 56,46 USD zu. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 57,17 USD. Bei 56,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 357.262 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 25.06.2024 markierte das Papier bei 98,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 73,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,48 USD, nach 1,45 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,25 USD an.

Nike ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,77 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,29 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,20 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nike am 26.06.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,13 USD je Nike-Aktie.

