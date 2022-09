Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike fällt am Donnerstagvormittag

Um 09:22 Uhr rutschte die Nike-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,3 Prozent auf 101,50 EUR ab. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,50 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 101,50 EUR. Zuletzt wechselten 200 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 156,46 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,13 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 04.07.2022 Kursverluste bis auf 96,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,33 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,50 USD.

Am 27.06.2022 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12.234,00 USD im Vergleich zu 12.344,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 29.09.2022 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 26.09.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

