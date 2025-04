Nike im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zieht am Nachmittag an

24.04.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 57,80 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,11 USD. Bei 57,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 254.888 Stück. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,04 USD. Dieser Kurs wurde am 25.06.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 69,62 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,28 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 10,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,48 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,25 USD an. Nike veröffentlichte am 20.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,20 Prozent auf 11,29 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Am 26.06.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nike veröffentlicht werden. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,13 USD je Aktie in den Nike-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nike-Investment von vor 5 Jahren verloren Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 3 Jahren eingefahren Nike & Co steigen - Aussicht auf Zollfreiheit für Vietnam

