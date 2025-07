Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nike zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 77,23 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 77,23 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 77,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,51 USD. Bisher wurden via New York 184.228 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 90,62 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,34 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 32,31 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,57 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,54 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,78 USD.

Am 26.06.2025 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,12 Mrd. USD – eine Minderung von 11,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,62 Mrd. USD eingefahren.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,66 USD je Aktie.

