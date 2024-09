Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 87,89 USD.

Die Nike-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 87,89 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,11 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 499.762 Nike-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 123,39 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,39 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.07.2024 bei 70,91 USD. Mit einem Kursverlust von 19,32 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,50 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,78 USD für die Nike-Aktie aus.

Nike veröffentlichte am 27.06.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,67 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 12,62 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,81 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 01.10.2024 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,07 USD je Nike-Aktie belaufen.

