Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 66,84 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 66,84 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 66,73 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,56 USD. Zuletzt wurden via New York 623.370 Nike-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2024 bei 98,04 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 46,68 Prozent zulegen. Bei 65,18 USD erreichte der Anteilsschein am 22.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,48 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,47 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,45 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,25 USD je Nike-Aktie an.

Nike gewährte am 20.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11,27 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 9,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12,44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nike am 26.06.2025 präsentieren.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

