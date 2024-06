Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Nike im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 97,01 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 97,01 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 96,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,31 USD. Zuletzt wurden via New York 209.078 Nike-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,39 USD. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,19 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 88,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 8,59 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,32 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,43 USD je Nike-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 112,56 USD für die Nike-Aktie.

Nike gewährte am 21.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,44 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 27.06.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.06.2025 dürfte Nike die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen nachmittags zu

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren abgeworfen