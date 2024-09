Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike legt am Mittwochnachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 87,59 USD.

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 87,59 USD. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 88,02 USD. Bei 87,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 282.320 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.07.2024 bei 70,91 USD. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 23,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,45 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,50 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 94,89 USD.

Am 27.06.2024 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.10.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

