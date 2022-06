Nike Aktie News: Nike am Vormittag auf rotem Terrain

Um 28.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 102,02 EUR. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 102,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 102,88 EUR. Zuletzt wechselten 47 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 157,62 EUR. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 35,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2022 Kursverluste bis auf 97,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 155,57 USD für die Nike-Aktie.

Die Bilanz zum am 28.02.2022 abgelaufenen Quartal legte Nike am 22.03.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 10.871,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.344,00 USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 27.09.2022 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Nike rechnen Experten am 29.06.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,25 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Hot Stocks heute: BioNTech liefert Studienergebnisse zur 4. Impfung - adidas könnte vom Nike-Ausblick profitieren

Ausblick: Nike vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nike kündigt Rückzug aus Russland an - NIke-Aktie profitiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com