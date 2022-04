Nike Aktie News: Nike am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Die Nike-Aktie konnte um 16:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 121,34 EUR. Die Nike-Aktie legte bis auf 121,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.598 Nike-Aktien.

Bei 157,62 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 23,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2022 auf bis zu 105,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,49 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 172,43 USD.

Am 21.03.2022 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.871,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.357,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 30.06.2022 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,62 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Fußballikone Messi wird Markenbotschafter für Krypto-Unternehmen

So schätzen Analysten die Nike-Aktie ein

Nike-Aktie springt an: Nike kann umsatz- und gewinnseitig positiv überraschen - Auch adidas- und PUMA-Papiere höher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com