Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 55,44 USD.

Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 55,44 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 54,78 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 55,86 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 499.783 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,04 USD. Dieser Kurs wurde am 25.06.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,84 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Mit einem Kursverlust von 5,70 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,45 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,48 USD je Nike-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,25 USD an.

Am 20.03.2025 hat Nike die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,77 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,20 Prozent auf 11,29 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,44 Mrd. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nike am 26.06.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 2,13 USD im Jahr 2025 aus.

