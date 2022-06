Nike Aktie News: Nike am Vormittag auf grünem Terrain

Die Nike-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 30.06.2022 09:22:00 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 99,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 99,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,14 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 30 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 156,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 97,50 EUR fiel das Papier am 29.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 1,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 145,78 USD an.

Am 27.06.2022 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,90 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12.234,00 USD im Vergleich zu 12.344,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.09.2022 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 4,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Nike-Aktie verbucht Verluste: Nike enttäuscht mit weniger Gewinn - adidas- und PUMA-Titel leichter

Hot Stocks heute: BioNTech liefert Studienergebnisse zur 4. Impfung - adidas könnte vom Nike-Ausblick profitieren

Ausblick: Nike vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com