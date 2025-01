Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 78,53 USD.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 78,53 USD. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 78,72 USD. Mit einem Wert von 78,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 311.053 Nike-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (107,43 USD) erklomm das Papier am 13.02.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 36,79 Prozent wieder erreichen. Bei 70,32 USD erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,45 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,46 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 81,38 USD.

Die Zahlen des am 30.11.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 19.12.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,38 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,39 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

