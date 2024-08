NIO im Blick

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Verlusten

01.08.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,6 Prozent auf 4,33 USD ab.

Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 4,33 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 4,31 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,45 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 698.722 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,17 USD) erklomm das Papier am 05.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 273,87 Prozent. Bei einem Wert von 3,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,53 Prozent. NIO gewährte am 06.06.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,43 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 1,38 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,56 Mrd. USD umgesetzt worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte NIO am 24.09.2024 vorlegen. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -8,668 CNY je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie Neue Tesla-Konkurrenz: Toyota plant 2025 ein erstes "vollständig" selbstfahrendes E-Auto vorzustellen NIO-Aktie gibt drastisch nach: Wechsel im NIO-Management Aktien von Xpeng und Li Auto legen zu, BYD-Aktie im Minus: Chinesische Tesla-Rivalen mit Auslieferungsplus im Juni

