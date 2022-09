NIO Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von NIO

Aktien in diesem Artikel NIO 19,01 EUR

-0,52% Charts

News

Analysen

Der NIO-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 18,93 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,93 EUR nach. Bei 18,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.900 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,10 EUR erreichte der Titel am 08.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 50,31 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 66,05 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 09.06.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,42 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 9.910,59 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.448,05 CNY umgesetzt worden waren.

Am 07.09.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von NIO veröffentlicht werden. NIO dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.09.2023 präsentieren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -4,170 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Nach Zahlenvorlage des Tesla-Konkurrenten: George Soros schmeißt Millionen Rivian-Aktien aus dem Depot

NIO will weiter nach Europa expandieren - und eröffnet Werk für Batterietausch-Stationen in Ungarn

Neuer Teilzeit-Boss für VW: Startet die Aktie jetzt durch?

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com