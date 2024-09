NIO Aktie News: NIO am Nachmittag fester

So entwickelt sich NIO

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 4,26 USD zu.

Die NIO-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 4,26 USD. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,27 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,22 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 1.399.724 Aktien.

Am 06.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 162,51 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 3,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

NIO gewährte am 06.06.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 1,25 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.09.2024 erfolgen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,757 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

