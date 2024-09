NIO Aktie News: NIO macht am Nachmittag Boden gut

So bewegt sich NIO

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 5,09 USD.

Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,9 Prozent auf 5,09 USD. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 5,12 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,95 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 4.040.453 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 113,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (3,61 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 41,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 05.09.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,53 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 92,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,25 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,41 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte NIO am 06.11.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -8,685 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

