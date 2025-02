NIO Aktie News: NIO gewinnt am Nachmittag

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 4,31 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 4,31 USD. Bei 4,33 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,28 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.594.472 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,64 USD an. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 43,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,61 USD ab. Mit Abgaben von 16,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 20.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von NIO wird am 11.03.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -6,335 CNY je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

