NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Mittwochnachmittag ins Plus

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 4,03 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 4,03 USD zu. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 4,06 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 3,98 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 732.730 NIO-Aktien.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 7,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,03 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 24,84 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 21.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,48 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,44 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,37 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte NIO am 05.06.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2025 -8,175 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

