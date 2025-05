NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,00 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,00 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,96 USD aus. Bei 3,99 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 578.550 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,64 USD erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 91,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,03 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 32,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 21.03.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,74 Mrd. USD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,37 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von NIO wird am 05.06.2025 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -8,175 CNY je Aktie ausweisen dürften.

