NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,95 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 4,95 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 4,96 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,82 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.198.839 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 69,39 Prozent niedriger. Bei 3,61 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CNY ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 06.06.2024. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,36 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 CNY je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,38 Mrd. CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,26 Mrd. CNY in den Büchern gestanden.

NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.09.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -8,559 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie tiefrot: NIO macht mehr Verlust als erwartet - Umsatzrückgang

Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tesla-Rivalen geben in China Gas: BYD, NIO, Xpeng & Co. legen mit teils neuen Rekorden vor