NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 4,33 USD ab.

Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 4,1 Prozent auf 4,33 USD ab. Bei 4,27 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,40 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.611.151 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,83 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 81,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (3,61 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 20.11.2024 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,61 Mrd. USD – eine Minderung von 0,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,63 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von NIO wird am 11.03.2025 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -9,514 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

