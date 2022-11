NIO Aktie News: NIO wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel NIO 9,60 EUR

Die NIO-Aktie musste um 04:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 4,8 Prozent auf 10,02 EUR. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 9,50 EUR. Mit einem Wert von 10,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.211 NIO-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,00 EUR erreichte der Titel am 23.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 73,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 16,51 Prozent wieder erreichen.

NIO ließ sich am 07.09.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,34 CNY gegenüber -0,42 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.292,36 CNY. Im Vorjahresviertel waren 8.448,05 CNY in den Büchern gestanden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -4,592 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Unterschiedliche Philosophien: Wie NIO und Tesla um Kunden im E-Auto-Markt buhlen

Warum Tesla-Konkurrent NIO seine Fahrzeuge in Deutschland nur im Abo anbietet

BYDs Europa-Offensive: Chinesischer Elektroautohersteller dringt in den europäischen Markt vor

