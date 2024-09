NIO Aktie News: NIO tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich NIO

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 5,50 USD nach.

Die NIO-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,3 Prozent auf 5,50 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,36 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,40 USD. Zuletzt wurden via New York 1.618.817 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 98,00 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 3,61 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 52,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte NIO am 05.09.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 2,41 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 92,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2024 einen Verlust in Höhe von -8,926 CNY je Aktie ausweisen dürften.

