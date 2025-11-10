DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.318 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1543 -0,1%Öl63,38 -0,5%Gold4.093 +2,3%
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Blick auf NIO-Kurs

NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Montagnachmittag fester

10.11.25 16:08 Uhr
NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 6,90 USD.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 6,90 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 7,01 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,98 USD. Bisher wurden via New York 822.904 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,03 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,13 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

NIO veröffentlichte am 02.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,35 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,41 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,63 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -7,066 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com

