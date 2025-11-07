DAX23.558 -0,7%Est505.570 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.684 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,54 -0,1%Gold3.992 +0,4%
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Aktienentwicklung

NIO Aktie News: NIO verbilligt sich am Nachmittag

07.11.25 16:08 Uhr
NIO Aktie News: NIO verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 6,93 USD.

NIO
5,94 EUR -0,37 EUR -5,86%
Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 6,93 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 6,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.526.095 NIO-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 13,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 56,32 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 02.09.2025. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,35 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 2,63 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,10 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -7,066 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

