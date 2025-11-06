DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.177 -1,4%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,39 -0,3%Gold3.987 +0,2%
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street gibt nach -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
NIO Aktie News: NIO am Abend mit positiven Vorzeichen

06.11.25 20:23 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 7,44 USD.

Das Papier von NIO legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 7,44 USD. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,53 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 5.757.222 NIO-Aktien.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 8,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 7,12 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 3,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte NIO am 02.09.2025 vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,63 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -7,066 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen