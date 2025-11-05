NIO Aktie News: NIO tendiert am Mittwochabend fester

So entwickelt sich NIO

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 7,38 USD.

Um 20:08 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 7,38 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 7,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,32 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 3.030.413 Aktien.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 8,61 Prozent wieder erreichen. Bei 3,03 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 58,98 Prozent wieder erreichen.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 02.09.2025 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,35 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,63 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,41 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,066 CNY einfahren.

