NIO Aktie News: NIO gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 7,40 USD zu.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 7,40 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 7,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,40 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.659.125 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 8,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,09 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 02.09.2025. Das EPS lag bei -0,32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,63 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die NIO-Bilanz für Q3 2025 wird am 19.11.2025 erwartet.
In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,066 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
