NIO Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von NIO

07.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von NIO gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 5,2 Prozent auf 6,79 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 5,2 Prozent auf 6,79 USD. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,68 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.917.485 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 8,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 55,42 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 02.09.2025 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,32 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,35 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,63 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 vorlegen.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,066 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

