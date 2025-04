NIO Aktie News: NIO gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So entwickelt sich NIO

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 3,8 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 3,66 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 3,70 USD. Bei 3,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 1.459.010 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 7,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,03 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 20,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

NIO veröffentlichte am 21.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 2,37 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte NIO am 05.06.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -8,156 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie fällt: Platzierung neuer Aktien abgeschlossen

China tritt in Handelskrieg ein: Warum Aktien von Alibaba, NIO & Co. besonders heftig getroffen werden

BYD-Aktie & Co. nach Zoll-Hammer schwach, Xiaomi gegen den Trend stark: Tesla-Rivalen mit starkem Absatzwachstum