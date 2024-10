NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 5,63 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 5,63 USD ab. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 5,56 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.602.413 NIO-Aktien.

Am 29.12.2023 markierte das Papier bei 9,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 69,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,61 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 55,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 05.09.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,53 USD erwirtschaftet worden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,41 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 92,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,996 CNY je NIO-Aktie belaufen.

