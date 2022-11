NIO Aktie News: NIO stabilisiert sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel NIO 10,25 EUR

Mit einem Wert von 10,25 EUR bewegte sich die NIO-Aktie um 12:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 10,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,25 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 352 Stück.

Am 23.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2022 auf bis zu 8,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 19,19 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte NIO am 10.11.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,11 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,36 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,60 Prozent auf 13.002,10 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.805,30 CNY erwirtschaftet worden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -6,315 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

