NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 4,06 USD.

Um 15:53 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 4,06 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 4,11 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,04 USD. Zuletzt wurden via New York 929.038 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.09.2023 bei 11,35 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 179,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 3,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 06.06.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 USD gegenüber -0,43 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,56 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,38 Mrd. USD.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von NIO wird am 24.09.2024 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --8,757 CNY je NIO-Aktie.

