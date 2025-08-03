NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Donnerstagabend kräftig

Kursverlauf

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,4 Prozent auf 5,55 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 9,4 Prozent auf 5,55 USD. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 5,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 5,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 14.943.819 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,64 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 27,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 3,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,45 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

NIO gewährte am 03.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,36 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,98 Prozent auf 1,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 09.09.2026 dürfte NIO die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,682 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

15 Jahre Tesla-Aktie: Wachstum, Rückschläge und Musks politische Kontroversen

Xiaomi-Aktie mit Rekordhoch - BYD & Co. zittern vor neuer Konkurrenz