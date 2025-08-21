NIO Aktie News: NIO steigt am Freitagnachmittag stark

Kurs der NIO

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 9,2 Prozent auf 6,05 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 9,2 Prozent auf 6,05 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 6,07 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,83 USD. Bisher wurden heute 5.698.034 NIO-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,64 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 26,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 03.06.2025 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von NIO rechnen Experten am 09.09.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -7,682 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

