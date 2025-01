NIO Aktie News: NIO am Nachmittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von NIO zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 4,37 USD.

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 15:53 Uhr 1,9 Prozent. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 4,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,33 USD. Zuletzt wurden via New York 1.321.380 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,64 USD. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 42,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 3,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 21,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 20.11.2024 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,98 Prozent auf 2,61 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,63 Mrd. USD gelegen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2024 -9,611 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

