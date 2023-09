NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Mittwochnachmittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 8,39 USD.

Die NIO-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 8,39 USD. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 8,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,32 USD. Zuletzt wurden via New York 525.484 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 18,19 USD. Gewinne von 116,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 16,57 Prozent wieder erreichen.

NIO ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,77 Prozent zurück. Hier wurden 8.771,70 CNY gegenüber 10.292,36 CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte NIO am 07.11.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,445 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

