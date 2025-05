Kursverlauf

NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag gesucht

29.05.25 16:09 Uhr

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 3,72 USD.

Das Papier von NIO konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 3,72 USD. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,75 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 641.578 Stück. Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 105,65 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 18,57 Prozent sinken. NIO-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. NIO veröffentlichte am 21.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,48 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,37 Mrd. USD ausgewiesen worden waren. Die NIO-Bilanz für Q1 2025 wird am 03.06.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte NIO möglicherweise am 04.06.2026 präsentieren. 2025 dürfte NIO einen Verlust von -8,175 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie Tesla-Aktie dennoch positiv: EU-Automarkt erholt sich - VW legt zu, Tesla bricht ein Aktien von BYD, NIO und Co.: Warum kaum chinesische Automarken auf deutschen Straßen fahren NIO-Aktie fällt: Platzierung neuer Aktien abgeschlossen

