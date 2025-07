NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich NIO

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,81 USD nach.

Um 15:53 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,81 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 4,78 USD. Mit einem Wert von 4,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 566.507 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. 59,00 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 3,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 58,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

NIO gewährte am 03.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,98 Prozent auf 1,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -7,737 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

