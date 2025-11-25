Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX stabil -- Asiens Börsen fest -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Xiaomi-Gründer baut Anteil aus. Fluence Energy enttäuscht. Zoom überzeugt bei Umsatz und Gewinn. thyssenkrupp nucera mit schwachem Ausblick. Palantir-Insider verkaufen Aktien. Amazon kündigt milliardenschwere KI-Investitionen an. Deutsches BIP stagniert im 3. Quartal. Michael Burry startet Newsletter nach Fondsschließung und kritisiert KI-Aktien um NVIDIA, Palantir, Oracle & Co.
