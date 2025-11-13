Nivedita Mercantile Financing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nivedita Mercantile Financing präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,43 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,62 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Nivedita Mercantile Financing im vergangenen Quartal 161,3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 66,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nivedita Mercantile Financing 97,1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net