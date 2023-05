NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie vorbörslich stärker: NVIDIA will Chatbot-Technik zur Verbesserung von Videospiel-Unterhaltungen einsetzen

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 377,00 EUR

Wenn Spieler aktuell solche sogenannten Non-Playable Characters (NPC) in Games ansprechen, müssen sie meist auf eine Auswahl aus wenigen Sätzen zurückgreifen, da die Antworten fest eingespeichert sind. Dagegen demonstrierte NVIDIA in einem Video am Montag, wie eine Software-Figur im Dialog auf frei gesprochene Sätze eines Spielers reagierte.

Dabei will NVIDIA Spieleentwicklern nicht nur die Chatbot-Technologie verkaufen, mit der die Antworten generiert werden, sondern auch Software, mit der die Mimik der Computerfigur entsprechend angepasst wird. Der Chipkonzern nennt das Angebot Avatar Cloud Engine (NVIDIA ACE).

NVIDIA-Chef Jensen Huang stellte am Montag auf der Computermesse Computex im taiwanischen Taipei auch einen neuen Supercomputer für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz vor. NVIDIA entwickelt sich mit seiner Grafikkarten-Technologie zu einem führenden Anbieter von Hardware für KI-Programme. Vergangene Woche überraschte NVIDIA die Börse mit einer Umsatzprognose für das laufende Quartal, die um rund 50 über den Erwartungen der Analysten lag. Die Aktie sprang daraufhin um rund ein Viertel hoch.

In den vergangenen Monaten sorgten Chatbots wie ChatGPT für neuen Hype um Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz. Solche Software wird auf Basis gewaltiger Datenmengen antrainiert und bildet Sätze, indem sie Wort für Wort schätzt, wie sie weitergehen sollten.

Die NVIDIA-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 3,16 Prozent höher bei 401,75 US-Dollar.

TAIPEI (dpa-AFX)

